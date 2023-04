Primorske novice o interpelaciji zoper Golobovo vlado (20. 4.)

Koper, 19. aprila - Jana Krebelj v komentarju Priložnost za dober nastop piše o interpelaciji zoper vlado Roberta Goloba. Poudarja, da je trenutno neugodno razmerje med vlado in javnomnenjsko podporo dobro izkoristila opozicija in ob tem dodaja, da so tudi pričakovanja javnosti bolj konkretna kot eno leto nazaj ob začetku nastopa vlade.