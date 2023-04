Zaradi streljanja na rojstnodnevni zabavi v Alabami obtožili najstnika

Montgomery, 19. aprila - Po streljanju na rojstnodnevni zabavi 16-letnice v podeželskem kraju Dadeville v ameriški zvezni državi Alabama, v katerem so bili v soboto ubiti štirje ljudje, 32 pa jih je bilo ranjenih, so prijeli dva najstnika in ju obtožili umorov iz malomarnosti, so danes sporočile lokalne oblasti.