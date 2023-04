V prvih treh mesecih več kot 8000 nedovoljenih prehodov meje

Ljubljana, 20. aprila - Policija je v prvih treh mesecih letos obravnavala 8133 nedovoljenih vstopov v državo, v istem obdobju lani pa 2366. Najpogosteje so obravnavali državljane Afganistana, Maroka, Rusije in Kube. Največ nelegalnih prečkanj meje so tudi marca opazili na območju Policijske uprave Novo mesto.