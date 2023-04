Luksemburški premier EU pozval k odprtosti in boju proti protekcionizmu

Strasbourg, 19. aprila - Predsednik luksemburške vlade Xavier Bettel je v današnjem nagovoru v Evropskem parlamentu pozval EU, naj ostane odprta in se bori proti protekcionizmu. Spričo populizma ter globalnih in notranjih izzivov unije je evropskim poslancem dejal, naj branijo svobodo in spoštovanje, na katerih unija temelji, so sporočili iz Strasbourga.