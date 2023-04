V NSi predlagatelje interpelacije pozvali k vložitvi sklepov

Ljubljana, 19. aprila - Tudi v nadaljevanju današnje razprave o interpelaciji celotne vlade so poslanci opozicije nizali očitke na račun vlade, v koaliciji pa so zagovarjali njene odločitve. Razprava je med drugim tekla o ukinitvi muzeja osamosvojitve, demografskega sklada in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ob robu seje so v NSi pozvali SDS k vložitvi sklepov.