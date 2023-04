Paravojaške sile RSF znova privolile v prekinitev ognja v Sudanu

Kartum, 19. aprila - Medtem ko v Sudanu že peti dan zapored potekajo srditi spopadi med vojsko in paravojaškimi silami RSF, so slednje danes sporočile, da so vnovič privolile v 24-urno prekinitev ognja, ki naj bi v veljavo stopila ob 18. uri po srednjeevropskem času. Za zdaj še ni znano, ali je tudi vojska zavezana premirju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.