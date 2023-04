Slovenski strokovnjaki s hrvaškimi kolegi za krepitev sodelovanja na področju prepovedanih drog

Ljubljana, 19. aprila - Slovenski strokovnjaki so hrvaškim kolegom danes predstavili programe na področju prepovedanih drog v Sloveniji, da bi okrepili sodelovanje med državama na tem področju. Pri nas med drugim na zakonodajnem področju pripravljajo novelo zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, so objavili na spletni strani ministrstva za zdravje.