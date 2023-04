Članice združenja bank na skupščini o izzivih v panogi

Ljubljana, 19. aprila - Bančni sektor je energetsko krizo pričakal v dobri kondiciji in pripravljen podpreti gospodarstvo. Zaradi vojne in sankcij se je povečala izpostavljenost tveganju pranja denarja in tudi kibernetskih napadov. Zato banke krepijo aktivnosti za obvladovanje tveganj digitalnega poslovanja, je bilo slišati na skupščini združenja bank.