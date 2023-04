Ljubljana, 19. aprila - Igralke Olimpije in Mure None so finalistke nogometnega pokala. Olimpija, ki brani pokalno lovoriko, je v polfinalu s 4:0 (4:0) premagala Ljubljano, Mura Nona pa Radomlje Medex s 4:1 (1:0). Finale bo 6. maja v Celju.