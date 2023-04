Odločba o odstrelu medvedov ostaja v veljavi

Ljubljana, 19. aprila - Odločba o odstrelu 230 rjavih medvedov, ki jo je pretekli teden izdalo ministrstvo za naravne vire in prostor, ostaja v veljavi, so po današnjem srečanju ministra Uroša Brežana in predsednika vlade Roberta Goloba sporočili z ministrstva. Za maj so napovedali širši posvet o razsežnostih problematike upravljanja z zvermi v prihodnje.