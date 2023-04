Znanih deset finalistov razpisa Varno na kolesu

Ljubljana, 19. aprila - Mladi kolesarji programa Varno na kolesu so pri reševanju nalog po mnenju organizatorjev dokazali, da so pravi mojstri v poznavanju prometnih pravil. Na razpisu je sodelovalo več kot 130 osnovnih šol (OŠ), ki so reševale izzive varne in trajnostne mobilnosti v svojih okoljih. Na spletu so danes razglasili deset finalistov, zmagovalec bo znan maja.