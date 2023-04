Ljubljanska borza: Delnice Cinkarne Celje izgubile osem odstotkov

Ljubljana, 19. aprila - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi se je danes znižal za 0,35 odstotka in trgovanje končal pri 1243,93 točke. Borzni posredniki so sklenili za 1,8 milijona evrov poslov, od tega največ z delnicami Cinkarne Celje. Slednje so danes zabeležile tudi največji padec, izgubile so več kot osem odstotkov vrednosti.