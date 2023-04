V pobudi Partnerstvo za spremembe bi računalništvo in informatiko uvedli kot obvezen šolski predmet

Ljubljana, 19. aprila - V pobudi sodelovanja Partnerstvo za spremembe so na ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Feldo naslovili predlog, da se v osnovne in srednje šole kot obvezen predmet uvede računalništvo in informatika. Prav tako naj bi te vsebine uvedli v dokument, ki opredeljuje cilje in načela predšolske vzgoje, predlagajo.