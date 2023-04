Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 19. aprila - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo pod izhodišči. Vlagatelji po navedbah analitikov čakajo objavo poslovnih poročil družb, kot sta Tesla in Morgan Stanley. Še naprej spremljajo tudi ameriško centralno banko Federal Reserve in njene odločitve glede obrestnih mer, poročajo tuje tiskovne agencije.