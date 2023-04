Slovenija z drugim opominom Bruslja na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja staršev

Bruselj, 19. aprila - Evropska komisija je danes izrekla drugi opomin Sloveniji in še desetim članicam EU, ker še niso v polnosti prenesle pravil pravil EU o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev, so sporočili iz Bruslja. Če tega države ne bodo storile, lahko komisija v nadaljevanju proti njim sproži postopke pred Sodiščem EU.