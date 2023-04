Večina bolnišnic v Kartumu nedelujočih, ustreljen še en uslužbenec EU

Kartum/Bruselj, 19. aprila - Zaradi nenehnih spopadov, ki so v Sudanu izbruhnili v soboto, 39 od 59 bolnišnic v prestolnici Kartum ne more oskrbovati bolnikov, je danes sporočil sudanski zdravniški odbor in pozval k nujnemu posredovanju za zaščito osebja in bolnikov. Medtem so v Bruslju danes potrdili, da je bil med spopadi ranjen uslužbenec Evropske komisije.