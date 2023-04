V Boštanju salon sadnih vin ter ocenjevanje sadnih vin in sokov

Sevnica, 20. aprila - V dvorani telovadnega društva Partizan v Boštanju v občini Sevnica bosta drevi potekala tretji Salon sadnih vin in šesto ocenjevanje jabolčnikov, hruškovcev, sadnih vin in sokov oz. t. i. Ciderfest 2023. Na prireditvi, ki je namenjena povezovanju ljubiteljev in proizvajalcev omenjenih pijač, bodo podelili priznanja njihovim proizvajalcem.