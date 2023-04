* Izidi, četrtfinale, povratni tekmi: prve tekme - torek, 18. april: Napoli - *AC Milan 1:1 (0:1) 0:1 Chelsea - *Real Madrid 0:2 (0:0) 0:2 - sreda, 19. april: *Inter Milano - Benfica 3:3 (1:1) 2:0 Bayern München - *Manchester City 1:1 (0:0) 0:3

Opomba: ekipe, označene z zvezdico (*), so se uvrstile v polfinale, ki bo 9. in 10. maja ter 16. in 17. maja.