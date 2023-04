Pred poslanci evidence delovnega časa in ohranjanje rokodelstva

Ljubljana, 20. aprila - DZ ima v nadaljevanju redne aprilske seje na sporedu tretjo obravnavo predloga novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki uvaja obvezne elektronske evidence za kršitelje, ter prvo branje predloga zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva, katerega namen sta ohranjanje rokodelskih znanj in varstvo kulturne dediščine.