V Brežicah premiera dokumentarnega filma Konoplja osvobaja

Brežice, 20. aprila - V Kinu Brežice bodo drevi ob 19. uri premierno predvajali humoristični dokumentarec Konoplja osvobaja scenarista in režiserja Mihe Čelarja. Gre za zgodbo o aktivistih iz Slovenije in sveta, ki so svoje življenje posvetili legalizaciji konoplje. Ta film sicer v petek prihaja na redni spored Kinodvora v Ljubljani, je sporočil distributer Astral Film.