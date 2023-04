Konferenca: Na področju delovnih migracij in zaščite delavcev pomembno sodelovanje med ključnimi deležniki

Ljubljana, 19. aprila - Na področju delovnih migracij in zaščite delavcev je pomembno sodelovanje in poglabljanje vezi s ključnimi deležniki, so vsi po vrsti izpostavljali sodelujoči na mednarodni konferenci v organizaciji Zavoda RS za zaposlovanje. Podatki namreč kažejo, da gospodarske rasti brez bolj proaktivne migracijske politike ne bo mogoče doseči, so poudarili.