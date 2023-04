Na okrogli mizi o financiranju naložb v javna stanovanja

Ljubljana, 19. aprila - Predpogoj za učinkovito javno stanovanjsko politiko so zadostna finančna sredstva in načrti aktualne vlade jih bodo zahtevali v velikem obsegu, so ocenili na okrogli mizi v okviru današnje poslovne konference medijske hiše Delo. Ena od možnosti je aktivacija depozitov državljanov, kar bi prineslo obojestransko korist.