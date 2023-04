Evropski parlament sprejel nova pravila proti krčenju gozdov

Strasbourg, 19. aprila - Evropski parlament je danes sprejel uredbo, po kateri bodo morala podjetja poskrbeti, da izdelki, ki se prodajajo v EU, niso bili proizvedeni na račun krčenja in degradacije gozdov. Morala bodo tudi preveriti, če so proizvodi skladni z zakonodajo države proizvajalke na področju človekovih pravic in spoštovanja pravic domorodnih ljudstev.