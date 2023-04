Barcelona, 20. aprila - Pred 130 leti se je rodil katalonski slikar Joan Miro. Pod vplivom Antonia Gaudija, Pabla Picassa, Paula Kleeja, fauvistov in nadrealistov je ustvaril izviren, abstrakten slog slikanja z lisami živih barv domače Katalonije, sanjskimi figurami in pravljičnimi svetovi nezavednega, polnimi ironije, a tudi tesnobe in vprašanj.