Vladna stran po mnenju sindikatov v zdravstvu in socialnem varstvu ne razume pomena iskanja rešitev

Ljubljana, 19. aprila - Tako kot zdravniški sindikat Fides so tudi drugi reprezentativni sindikati v zdravstvu in socialnem varstvu nezadovoljni, ker je vladna stran odpovedala termin pogajanj o plačnem stebru za zdravstvo in socialno varstvo za danes in prihodnji teden. To potezo vidijo kot izraz nerazumevanja o pomenu, ki ga ima iskanje rešitev za ureditev razmer.