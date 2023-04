Ponoči goreli poslovni prostori v Solkanu, v ponedeljek hiša v Grgarju

Nova Gorica, 19. aprila - Novogoriški gasilci so imeli ponoči veliko dela. Okoli pol enih zjutraj se je na gospodarskem objektu v Solkanu razplamtel večji požar. Z njim se je borilo 95 poklicnih in prostovoljnih gasilcev, ki so ga uspeli pogasiti okoli 3. ure zjutraj. V ponedeljek dopoldan pa je v Grgarju gorela stanovanjska hiša.