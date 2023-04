Na Novi Zelandiji zaradi ogorčenja ukinili tekmovanje otrok v ubijanju potepuških mačk

Wellington, 19. aprila - Na Novi Zelandiji so v torek ukinili tekmovanje, na katerem naj bi otroci lovili in ubijali potepuške mačke. Uvedba kategorije za mlajše od 14 let v sklopu vsakoletnega lovskega tekmovanja je namreč povzročila ogorčenje javnosti. Tamkajšnje društvo za preprečevanje krutosti do živali je ukinitev pozdravilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.