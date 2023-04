Slovenski parašportniki ob mejniku 500 dni do Pariza 2024 že zelo dejavni

pripravil Tomaž Bregar

Ljubljana, 20. aprila - Slovenski parašportniki so v sredo s podporo globalnemu gibanju WeThe15 opozorili na pomen socialne vključenosti in enakih možnosti. Obenem pa so dogodek pri krovni zvezi za šport invalidov izkoristili tudi za to, da so opozorili na pomemben mejnik - 500 dni do začetka paraolimpijskih iger v Parizu 2024.