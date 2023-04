Požar v koprskem zavetišču za mačke

Koper, 19. aprila - V torek zvečer je zagorelo v skladiščni hali na Tribanski cesti pri Kopru, ki služi kot zavetišče za mačke. Po podatkih centra za obveščanje je pogorelo 80 kvadratnih metrov ostrešja in polovica prostorov. Gasilci so požar pogasili. V zgradbi je bilo približno 40 mačk, vse so preživele, pet jih je pobegnilo.