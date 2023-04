V Kinu Šiška nocoj nekdanja Chinawoman Michelle Gurevich z zadnjim albumom

Ljubljana, 19. aprila - V Kinu Šiška bo nocoj nastopila Kanadčanka Michelle Gurevich, glasbenica ruskega rodu, ki je v Sloveniji že večkrat nastopila s svojimi izpovedmi iz zakotnih barov, poznih ur in praznih ekscesov. Ob tokratnem povratku bo predstavila svoj zadnji album Ecstasy in the Shadow of Ecstasy, na katerem se predaja iskanju brezmejnega poželenja.