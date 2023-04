V Milano odhaja delegacija pohištvenih podjetij

Ljubljana/Milano, 19. aprila - V Milano danes odhaja delegacija pohištvenih podjetij. Med drugim si bo ogledala enega največjih sejmov v EU, ki je namenjen pohištveni in spremljevalni industriji, Salone del Mobile. Kot so zapisali na Gospodarski zbornici Slovenije, gre za gradnjo in utrjevanje poslovnih kontaktov v Italiji, ki je za slovenska podjetja pomemben izvozni trg.