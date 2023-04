Ljubljana, 19. aprila - Novinarska konferenca ljudske iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober o zbiranju podpisov volivcev za zakon o izrednem povišanju pokojnin in aktualnih vprašanjih, bo v sredo, 26. aprila (IN NE danes, kot smo pomotoma zapisali v napovedi) ob 11. uri pred poslopjem DZ na Šubičevi 4.