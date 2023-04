Ekipe v NHL zapravile prednost domačega ledu

Las Vegas, 19. aprila - V severnoameriški hokejski ligi NHL se nadaljujejo boji prvega kroga končnice. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je v torek z Los Angeles Kings končnico začel z izjemno predstavo s štirimi točkami in z zmago, danes pa so do prvih uspehov v boju na štiri zmage prišle vse gostujoče ekipe, rangerji iz New Yorka, Tampa Bay, Winnipeg in Colorado.