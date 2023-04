Rusija in Belorusija brez olimpijskega turnirja v košarki

Lozana, 19. aprila - Rusija in Belorusija sta zaradi ruske agresije nad Ukrajino ostali brez olimpijskega turnirja v košarki na poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024. Kot so sporočili iz Mednarodne košarkarske zveze (Fiba), so omenjenima reprezentancama prepovedali udeležbo v kvalifikacijah za OI.