Delo o razmerah v Gibanju Svoboda (19. 4.)

Ljubljana, 18. aprila - Suzana Kos v komentarju Ko Golob strelja kozle piše o interpelaciji zoper vlado Roberta Goloba, ki jo je vložila SDS. Do zdaj še nobena interpelacija zoper vlado ni bila uspešna in tudi pri sedanji ni pričakovati drugače. Bo pa tokrat poskrbljeno za dodatni pritisk pred parlamentom z obinterpelacijskim zborovanjem Za Slovenijo in resnico.