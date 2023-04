Večer o noveli zakona o zaščiti živali (19. 4.)

Maribor, 18. aprila - Timotej Milanov v komentarju Propad piše, da se bo po propadu pogajanj med vlado in kmeti začelo iskati in obtoževati domnevne krivce. Kmetje kot povod navajajo vložen predlog novele zakona za zaščito živali. Avtor meni, da so nekateri predlogi novele naravnost bizarni, z njenim sprejetjem pa bo koalicija odprla Pandorino skrinjico.