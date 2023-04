Dnevnik o noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju (19. 4.)

Ljubljana, 18. aprila - Tomaž Klipšteter v komentarju Slepi tir piše o noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. Predsednik strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj in podpredsednik Dorjan Marušič sta sprva domnevala, da so novelo, ki ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pripravili na ministrstvu za zdravje. Njun odziv je bil zato pričakovano oster.