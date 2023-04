Bruselj s predlogom za okrepitev okvirja za reševanje bank

Strasbourg, 18. aprila - Evropska komisija je danes predstavila predlog za prilagoditev in nadaljnjo okrepitev obstoječega okvirja EU za upravljanje bančnih kriz in jamstva za vloge. Predlog se osredotoča na manjše in srednje velike banke. Med cilji predloga sta ohranjanje finančne stabilnosti ter zaščita davkoplačevalskega denarja in imetnikov vlog, so navedli v Bruslju.