Pirc Musar pohvalila prizadevanja slovenske narodne skupnosti na Madžarskem

Monošter, 18. aprila - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes pred sredinim uradnim obiskom v Budimpešti obiskala slovensko narodno skupnost na Madžarskem. Sogovornikom se je zahvalila za prizadevanja za razvoj skupnosti, vztrajnost pri utrjevanju narodne zavesti in prispevek h krepitvi dobrososedskih odnosov med državama.

Predsednica je na obisku pri porabskih Slovencih med drugim posebej izpostavila tudi njihov trud pri ohranjanju slovenskega jezika in utrjevanju narodne identitete in kulture, so sporočili z njenega urada.

"Vesela sem, ker se trudite in imate voljo delati za jezik in skupnost," je dejala Pirc Musar, ki je poudarila, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da bo zastopala interese slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. Ob tem je pohvalila prizadevanja skupnosti za ohranjanje slovenskega jezika, predvsem med mladimi, ki pa po njenih besedah žal vse pogosteje zapuščajo Porabje.

Predstavniki slovenske narodne skupnosti so ji predstavili organiziranost skupnosti, svoje delovanje in prednostne naloge ter izzive, s katerimi se soočajo. Največji izziv vidijo na področju izobraževanja, kjer je po njihovem mnenju znanje slovenskega jezika potrebno povezati z napori za zagotavljanje perspektive mladim Slovencem v Porabju.

Predsednica je potrdila, da se je treba resno lotiti krepitve in posodobitve poučevanja slovenskega jezika v Porabju in dejala, da se zaveda, da slovenska narodna skupnost na Madžarskem kljub mnogim dosežkom ostaja ranljiva.

"Številčno je med najmanjšimi narodnimi skupnostmi na Madžarskem, zato še naprej potrebuje skrbno načrtovano podporo svojim prizadevanjem," je poudarila. "Brez jezika narod izumira," je dodala in napovedala, da bo v pogovorih med obiskom v sredo na to opozorila tudi madžarske sogovornike.

Obisk pri porabskih Slovencih je sicer začela v Gornjem Seniku z obiskom slovenske vzorčne kmetije. Ogledala si je tudi razstavo ob 25-letnici knjižne zbirke Med Muro in Rabo, v kateri izdajajo dela domačih avtorjev, ki ustvarjajo na območju Prekmurja in Porabja.

Izrazila je tudi zadovoljstvo, da slovenska narodna skupnost v svojem okolju postaja tudi vedno bolj pomembna gonilna sila gospodarskega razvoja. Pozdravila je okrepljeno podporo obeh držav gospodarskemu razvoju Porabja in Pomurja, so še sporočili iz urada predsednice republike.