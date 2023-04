Ministrstvo o težavah zaradi ukrajinskega žita: Slovenija ni naklonjena enostranskim potezam

Ljubljana, 19. aprila - Slovenija je zavezana načelom delovanja notranjega trga EU, zato ni naklonjena enostranskim potezam posameznih držav članic, so glede morebitne prepovedi uvoza ukrajinskega žita za STA povedali na kmetijskem ministrstvu. Kot so pojasnili, vpliva prepovedi, ki so jo uvedle nekatere države, trenutno ne zaznavajo.