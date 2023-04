Predlog zakona o infrastrukturi za alternativna goriva v nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 18. aprila - Predlog zakona o infrastrukturi za alternativna goriva, ki med drugim predvideva vzpostavitev mreže električnih polnilnic visokih moči in oskrbovalnih mest za vodik, je po mnenju poslancev primeren za nadaljnjo obravnavo. Podprle so ga koalicijske poslanske skupine, v NSi mu niso nasprotovali, proti pa so bili v SDS.