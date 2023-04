Ljubljana, 18. aprila - Ilki Štuhec bo v novi sezoni pomagal nekdanji hrvaški smučar. V ekipi druge najboljše smukačice zime so se po odhodu trenerja Marka Vukičevića hitro odzvali in ekipi dodali novega člana. Poleg glavne trenerke Darje Črnko, ki je to vlogo opravljala tudi v minuli sezoni, bo trenersko funkcijo opravljal še Natko Zrnčić Dim, so sporočili iz ekipe.