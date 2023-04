Vreme: Ponoči bo pretežno oblačno

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v zahodni in severni Sloveniji krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju 12, najvišje dnevne od 13 do 17, na Goriškem in ob morju do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo oblačno. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo krajevne padavine, ki bodo popoldne postopno ponehale. Tudi v petek bo še nestanovitno s popoldanskimi plohami.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka, ciklon s središčem nad južnim Balkanom se počasi polni. Od severovzhoda doteka k nam razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe, ki bodo pogostejše v alpskem svetu.