Žigan Krajnčan z žanrsko pestrim prvim albumom Fusion Reactor še v Cukrarni

Ljubljana, 19. aprila - Glasbenik, plesalec, koreograf in performer Žigan Krajnčan bo nocoj v Cukrarni predstavil svoj prvi glasbeni album Fusion Reactor, ki na slovensko glasbeno sceno prinaša svežino in žanrsko pestrost. Po besedah Krajnčana so sporočilo albuma povezovanje in transformacija ter fuzija ustvarjalnih energij in zlitje zvoka.