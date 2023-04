Zakonskemu predlogu za lažje uvajanje obnovljivih virov kaže na podporo

Ljubljana, 18. aprila - Poslanske skupine so v današnji prvi obravnavi večinsko napovedale podporo predlogu zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE), ki naj bi med drugim pospešil postopke za umeščanje sončnih in vetrnih elektrarn. Opozicija pogreša spodbujanje tudi rabe hidro in geotermalne energije.