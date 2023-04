Okoljevarstveniki zaradi opredelitve jedrske energije in plina kot prehodno zelenih dejavnosti na Sodišče EU

Luxembourg, 18. aprila - Okoljevarstvene organizacije WWF, ClientEarth, Transport&Environment in BUND so vložile tožbo zoper Evropsko komisijo, s katero so izzvale njeno definicijo zemeljskega plina kot zelenega vira energije. Nevladna organizacija Greenpeace pa v ločeni tožbi izpodbija odločitev Bruslja, da so naložbe v jedrsko energijo trajnostne narave.