Med novimi arheološkimi odkritji v Paestumu Eros, ki jezdi delfina

Rim, 20. aprila - Arheologi so med izkopavanji na arheološkem najdišču Paestum na jugu Italije našli številne figurice iz terakote, ki dajejo vpogled v versko življenje v antičnem mestu Paestum. Poleg sedmih bikovih glav, nekaj miniaturnih templjev in oltarjev so v arheološkem parku Paestum in Velia našli upodobitve grškega boga ljubezni Erosa, ki jezdi delfina.