Slovenska karitas: za pomoč je lani zaprosilo deset odstotkov več ljudi, kot leta 2021

Ljubljana, 18. aprila - Generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič je ob začetku dobrodelne akcije Pomagajmo preživeti in živeti pojasnil, da je lani za pomoč zaprosilo deset odstotkov več ljudi, kot leta 2021. Ljudi, ki se znajdejo v stiski, je pozval naj se nanje obrnejo čimprej. Žal prihajajo prepozno, ko so stvari že zatečene in dolgovi preveliki, ugotavlja.