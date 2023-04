V Medvodah korak bližje naložbi v zdravstveni dom

Medvode, 18. aprila - V Medvodah so korak bližje potrebni dograditvi in rekonstrukciji tamkajšnjega zdravstvenega doma. Župan Nejc Smole in predstavnik velenjskega podjetja Adesco, prokurist Jure Boček, sta danes podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije. Groba ocena naložbe je trenutno 4,3 milijona evrov, začetek gradnje pa je odvisen od finančnih sredstev.