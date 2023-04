V novomeški bolnišnici prvi koraki k trajnostni mobilnosti

Novo mesto, 18. aprila - Pri Splošni bolnišnici Novo mesto so danes uradno odprli polnilnice za električna vozila in kolesarnico, ki bo delovala v okviru novomeškega sistema za izposojo koles. Za te prve korake v smeri trajnostne mobilnosti so odšteli približno 90.000 od 120.000 evrov, ki so jih dobili iz sredstev evropskega finančnega mehanizma EGP 2014-2021.